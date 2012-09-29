Алексей Воробьев нашел в себе силы признаться в своей беде. ВИДЕО

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29 сентября 2012, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта eg.ru

Знаменитый певец, любимец девушек Алексей Воробьёв стал первым из звезд нашего шоу-бизнеса, кто смог в соем блоге мужественно признаться в том, что он зависим от Интернета.



Он написал: «Еду из Рязани в Москву с концерта. Разрядился телефон. Отобрал мобилку у водителя и пишу в Твиттер. Я походу Интернет зависим».



