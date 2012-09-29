Алексей Воробьев нашел в себе силы признаться в своей беде. ВИДЕО

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
29 сентября 2012, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый певец, любимец девушек Алексей Воробьёв стал первым из звезд нашего шоу-бизнеса, кто смог в соем блоге мужественно признаться в том, что он зависим от Интернета.
Он написал: «Еду из Рязани в Москву с концерта. Разрядился телефон. Отобрал мобилку у водителя и пишу в Твиттер. Я походу Интернет зависим».
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой…
Президент Эстонии заявила, что европейские страны устали от Украины. Керсти Кальюлайд заявила, что больше всего Европу не устраивает коррумпированность украинских властей…
В мире
Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.
Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Реальная выгода! С Opencard Mastercard кэшбэк 11% и процент на оста...
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
В случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами больше всего пострадают европейские страны. Такое мнение озвучил Михаил…
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки…
Шоу-бизнес
Врач-онколог Борис Холодов рассказал, что диагноз отёк мозга, который якобы поставили актрисе Анастасии Заворотнюк, может быть обратимым. По словам…
Владимиру Зеленскому будет сопутствовать успех на посту президента Украины. Соответствующим предсказанием поделился с представителями общественности…
Врачи разработали план лечения Анастасии Заворотнюк, узнали СМИ
Американские учёные обнаружили фактор, который на 60 процентов повышает риск расстройства кишечника вне зависимости от вредных привычек и режима питания.
Пиар-директор Анна Исаева рассказала о распределении наследства певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года. Представитель знаменитости объяснила, кому…
В Нижнем Новгороде на территории гаражного кооператива было обнаружено тело известного бизнесмена. Отмечается, что мужчина скончался в результате насильственной смерти.
Происшествия
В Москве на одной из станций метро при перестрелке погиб один полицейский, второй получил серьёзные травмы. Инцидент произошёл вечером в среду, 18 сентября, при…
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении трёх подростков, которые подозреваются в надругательстве над 14-летней девочкой. Отмечается, что…
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала о шансах актрисы на выздоровление. Также Потапова отметила, что всё это время семья артистки не хотела…
Эксперты Министерства здравоохранения выявили дозу алкоголя, употребление которой несёт незначительные последствия для организма человека. В исследовании речь идёт…
Дочь пресс-секретаря российского президента Елизваета Пескова предположила, что «дело Устинова» в действительности может оказаться вовсе не тем, что кажется на первый…
Россияне смогут доказать свой трудовой стаж при помощи бывших коллег или косвенных документов, рассказали в Пенсионном фонде. Также если бывший работодатель завершил свою…
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетил стену на границе США и Мексики в штате Калифорния. Лидер страны оставил на сооружении свою подпись и пообщался…
Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил пересмотреть существующие в России правила прижизненного донорства. Инициативу он направил…
18 сентября в г. Леверкузен на стадионе «Бай-Арена» местный «Байер» сыграл с московским «Локомотивом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Главный арбитр…
Соединенные штаты Америки объявят о новых "существенных" санкциях, направленных против Ирана, в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил в среду американский президент…
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Эти данные подтвердил и глава МВД Украины…
Украинская сторона на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях в формате Россия-ЕС-Украина по газу предложит Москве заключить новый транзитный…
ВМС США признали, что опубликованные во Всемирной паутине видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом в среду сообщило издание…
Эксперты в сфере здравоохранения раскрыли секреты лечения гипертонии без медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Основываясь на результатах исследований, эксперты назвали процент от прежнего дохода, позволяющий обеспечить комфортный уровень жизни после выхода на пенсию по окончании…
Украинские власти могут выбрать сценарий прекращения конфликта в Донбассе, который предполагает выход из минских договоренностей с «сохранением лица». Об этом заявил…
Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу…
Кровавые угрозы в адрес русских и заминированные входы. Все это обнаружилось в пещере, оборудованной под базу боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ…
Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных штатов, снизив их уровень в июле до 8.5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные…
В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил одного коллегу и ранил другого при задержании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный…
Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину…
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики…
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным журналистов, диагностирован рак мозга четвертой стадии, вышла из комы. Соответствующие сведения оказались…
Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над ситуацией, когда бизнесмен не решился лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи…
Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе…
Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал…
Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей…
Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения…
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки…
В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного…
В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN.…
Неизвестный мужчина угрожает взорвать метромост через Днепр в Киеве. Об этом в среду сообщила Национальная полиция Украины. На месте происшествия сейчас работают…
В прошлом осталось то время, когда Континентальная хоккейная лига (КХЛ), созданная в России, бросала вызов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), созданной в Америке…
Жаркое из блогов
Мировой общественности только предстоит узнать подробности удара, который с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) якобы нанесли по нефтяным объектам…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждался радикальный вариант решить демографическую проблему Дальнего Востока: позвать…
Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена из-за публикации мемуаров. Авторы иска считают, что он нарушил соглашение о неразглашении, которое было…
Еж по кличке Херби прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус из немецкого города Висбаден…
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками милым видеороликом, на кадрах которого он поёт посвящённую своей супруге Алле Пугачёвой песню…
Команда украинского президента Владимира Зеленского может реализовать сценарий полного отказа от Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допустил Михаил…
В Ялте пресекли деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. К этой деятельности оказались…
Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева рассказала о случаях, связанных с тяжёлыми проблемами со здоровьем после ЭКО.…
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия…