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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Алексей Воробьев нашел в себе силы признаться в своей беде. ВИДЕО

29 сентября 2012, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта eg.ru
фото с сайта eg.ru

Знаменитый певец, любимец девушек  Алексей Воробьёв стал первым из звезд нашего шоу-бизнеса, кто смог в соем блоге мужественно признаться в том, что он зависим от Интернета.

Он написал: «Еду из Рязани в Москву с концерта. Разрядился телефон. Отобрал мобилку у водителя и пишу в Твиттер. Я походу Интернет зависим».  

НС

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