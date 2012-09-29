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//Шоу-бизнес

Бывший солист группы "На-На" стал дважды отцом

29 сентября 2012, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта donbass.ua
фото с сайта donbass.ua

Бывший солист популярной группы «На-На», 45-летний Владимир Левкин стал отцом во второй раз: молодая супруга певца Марина подарила ему дочку. От первого брака у него есть дочь Виктория, ей 19 лет.

 О том, что его любимая жена скоро подарит ему малыша, друзья и знакомые узнали на дне рождения Владимира, он сообщил радостную весть сам.


В июне артисту исполнилось 45 лет. Марина на 14 лет младше своего супруга, она с детства была фанаткой группы "На-На". Пара случайно познакомилась на вечеринке, и девушка, разумеется, не упустила шанса завоевать сердце артиста. Владимир Левкин женился на своей поклоннице в марте этого года: пара официально оформила свои отношения, хотя до этого уже жила в гражданском браке, сообщает eg.ru. Марина не скрывала счастья и веселилась прямо во дворце бракосочетания: "Я вышла замуж за Левкина! Ура-а-а!" 

НС

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