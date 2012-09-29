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Филипп Киркоров в Рязани лишился трехколесного велосипеда (ВИДЕО)

29 сентября 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Очередным городом в рамках гастрольного тура поп-короля отечественной эстрады стала Рязань. В пятницу, 28 сентября, на сцене Рязанской областной филармонии Киркоров показал своё шоу «ДРУGOY».

 Там у Киркорова украли велосипед, предназначавшийся для использования в одном из номеров шоу. Кража произошла до выступления, но настроения знаменитому певцу не омрачила. «Спасибо Рязань за такой теплый прием... И то, что украли сегодня сцен.реквизит -"Звездный велосипед", не омрачило моего радужного настроения!», - написал Киркоров в своем Твиттере.

Следующий концерт Филиппа Киркорова состоится уже сегодня в Москве. Завершится же сентябрьский тур выступлением в Стамбуле.

НС

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