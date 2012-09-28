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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева возродила "Рождественские встречи"

28 сентября 2012, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта lady-area.ru
фото с сайта lady-area.ru

Не так давно появилось официальное заявление о том, что Примадонна подтвердила возрождение популярных «Рождественских встреч», и уже даже была названа дата предстоящего концерта.

 Новые «Встречи» под руководством Пугачевой состоятся 8 декабря в спортивном комплексе «Олимпийский». Девиз шоу останется неизменным: «Пусть новые звезды зажгутся, а старые не упадут!». Кто именно станет участником проекта, Алла Борисовна еще не решила, сообщает storystar.ru.


Алла Пугачева отметила: «Crimea Music Fest» –это одно, а «Рождественские встречи – совершенно другое. Оба шоу – это мои детища, и они не будут друг другу мешать, поэтому мне не придется бросать одно шоу ради другого… Это все чушь!».
В последний раз популярные «Рождественские встречи» проводились в Киеве в 2009 году.

НС

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