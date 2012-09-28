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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вполне здорова, просто устала

28 сентября 2012, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Спецпосланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли решительно опровергла слухи о том, что нуждается в пересадке печени. Она по-прежнему появляется на публике и лучезарно улыбается папарацци.

Всю последнюю неделю редкие СМИ не сообщали о том, что Анджелине Джоли срочно необходимо сделать сложнейшую операцию. Говорили, что актриса страдает от гепатита С в последней стадии, которым она заразилась во время одной из своих благотворительных поездок и ей нужна пересадка печени. Чтобы успокоить поклонников Джоли, представители актрисы сделали официальное сообщение о том, что она вполне здорова и слухи не имеют под собой никакой реальной основы, сообщает uznayvse.ru. Анджелина утомлена предсвадебными хлопотами, а также заботами о сирийских беженцах. А худоба – результат фруктово-ореховой диеты, на которой сидела актриса.

НС

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В мире

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