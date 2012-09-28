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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Сергей Безруков вызвал политический скандал в Грузии

28 сентября 2012, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vz.ru
фото с сайта vz.ru

Спектакль Московского театра Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты», показанный  в рамках фестиваля на сцене Театра имени Руставели 26 сентября, завершился под бурные аплодисменты зрителей.

 Хотя и вызвал противоречивую реакцию зрителей. Причиной этого стало то, что актер Сергей Безруков, исполнявший роль Николая Глумова, выкрикнул в зал по-грузински фразу «Подчиненный должен быть робок и постоянно трепетен!», а затем стал пожевывать галстук-бабочку.


Некоторые сторонники президента Грузии этот эпизод сочли «неэтичным». Они усмотрели в этом намек на президента Грузии Михаила Саакашвили, которого телеканалы в дни августовской войны 2008 года запечатлели пожевывающим свой галстук при важном телефонном разговоре. Кроме того, они заявили, что увидели в постановке сравнение с Российской империей и подвластной ей Грузией. Представители актера отрицают политическую подоплеку пантомимы.
Художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков заявил, что Безруков в роли Глумова жевал галстук и раньше.

НС

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