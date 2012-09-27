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//Шоу-бизнес

Певица Кэти Перри получила очередное звание

27 сентября 2012, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

starmoney.ru
starmoney.ru
Американская певица Кэти Перри признана влиятельным в мире шоубизнеса журналом Billboard «Женщиной года»  2012 год. В конце ноября звезда будет участвовать на церемонии вручения вышеназванной премии в Нью-Йорке.
 
В 2007 году Кэти Перри после выхода композиции Ur So Gay завоевала широкую аудиторию. 27-летняя Пэрри - лауреат восьми наград в мире музыки.
ЕП

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