Певица Кэти Перри получила очередное звание

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27 сентября 2012, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

starmoney.ru

Американская певица Кэти Перри признана влиятельным в мире шоубизнеса журналом Billboard «Женщиной года» 2012 год. В конце ноября звезда будет участвовать на церемонии вручения вышеназванной премии в Нью-Йорке.

В 2007 году Кэти Перри после выхода композиции Ur So Gay завоевала широкую аудиторию. 27-летняя Пэрри - лауреат восьми наград в мире музыки.