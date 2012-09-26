Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к сексу и изменам

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26 сентября 2012, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фотогалерея "АН"

Анастасия Волочкова на днях рассказала журналистам, что она думает о сексе, гармонии между женщиной и мужчиной, курортных романах и изменах. То, что она одинока, ее ничуть не смущает.

О личной жизни.

– Не переживайте, моя личная жизнь, в том числе и в сексуальном плане, развивается очень гармонично, - призналась Волочкова, - У меня нет мужа, но недостатка в чем-то я не испытываю. Найти мужчину, который бы тебе подходил по всем параметрам, очень сложно.

О сексе.



- Многие боятся говорить о сексе, но ведь партнер, который был бы близок тебе физически и душевно, – большая редкость, - считает Волочкова. - Не зря говорят, что секс без любви возможен, а без эмоций – нет. Мало можно найти людей, которые могут похвастать тем, что у них все гармонично. Я уверена, если отношения развиваются гармонично, секс должен быть ежедневным, желательно – два раза в день. Минимум шесть раз в неделю. Один день выходной (улыбается).



Об изменах.



- Секс с другим человеком? Я не считаю это изменой, - заявляет Волочкова, цитирует ее слова eg.ru. - Измена – это когда мужчина или женщина живет с человеком, не любя его, в силу какой-то выгоды или обстоятельств. И обнимая его, думает, как хотел бы сейчас находиться в другой постели с молодым и красивым. Вот эта измена хуже, чем секс на стороне.

И напоследок - о курортных романах.



- Для женщины – это отлично! Отдохнет и вернется домой свежая, помолодевшая и будет еще более интересна своему мужчине. Я всем советую: не изменяйте себе, своим идеалам, принципам и убеждениям.



