Бизнесмен расказал, во сколько ему обошлась Анжелика Агурбаш (ВИДЕО)
26 сентября 2012, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Представители «Колбасного короля», владельца марки «Мортадель» Николая Агурбаша рассказали СМИ, сколько бизнесмен потратил на имя и славу своей тогда еще супруги. В августе их брак был официально расторгнут.
2002 год, за корону «Миссис России» бизнесмен заплатил жюри конкурса $50 000.
2005 год, выступление на “Евровидении” от Белоруссии обошлось миллионеру уже в $5 000 000.
2007 год обошелся Николаю по самым скромным подсчетам в $500 000. Вышел альбом певицы «Я буду жить для тебя», а также звезда дала несколько концертов в Москве, Беларуси и Украине.
2009 год Агурбаш выпустила альбом «Любовь! Любовь? Любовь...» Цена вопроса для мужа составила 1.200.000 евро.
2011год, сольный концерт в Кремле обошелся в 1 600 000 евро.
Анжелика за все то время, пока прожила с Николаем, заработала 145 000 долларов. В близком окружении певицы заявляют, что она обязательно продолжит петь, но только после того, как отдохнет от скандального развода с мужем.