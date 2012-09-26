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26 сентября 2012, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта postironic.org

Дана Борисова согласилась стать ведущей утреннего эфира канала РБК. Дана будет озвучивать биржевые новости, аналитические обзоры и интервьюировать видных бизнесменов и финансистов.

Тем самым, считает руководство, повысится доля топ-менеджеров, телезрителей бизнес-канала. О своем назначении Дана Борисова узнала еще летом, однако держала свою будущую работу в секрете до начала нового телесезона.

Известие о смене амплуа Борисовой было озвучено вчера вечером в Гостином дворе во время ежегодного приема в честь нового делового года, сообщает eg.ru.



- С топ-менеджментом канала я познакомилась еще в июле, когда вела регату РБК Сардиния - Корсика, - рассказала ведущая журналистам, - Все вместе мы шли под парусом, сражались с непогодой. Было очень интересно. Вчера я увидела всех своих знакомых в деловых костюмах. Я буду вести утренний эфир канала РБК. Премьера у нас запланирована на 8 октября. Надеюсь, я смогу привлечь мужскую аудиторию, топ-менеджеров старше 25 лет.



