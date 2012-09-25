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//Шоу-бизнес

Собчак грустит: "Прожекторпэрисхилтон" никак не выходит

25 сентября 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак грустит: "Прожекторпэрисхилтон" никак не выходит

 Ксения Собчак рассказала в блоге о том, что юморист Сергей Светлаков, возможно, больше никогда не появится в шоу "Прожекторпэрисхилтон". «До сих пор не могут договориться со Светлаковым по деньгам и контракту ТНТ".

 Позже Ксения  добавила: "А вот Артак подтвердил - Светлакова больше не будет в прожекторе. Жаль если так:( желаю ему удачи!)". Артак- это бывший ведущий Comedy Club, Артак Саркисян.
На "Первом канале" информацию о том, что Светлаков больше не будет вести "Прожектор", не подтвердили, сообщает tata.ru.


На ТНТ подробности контракта со Светлаковым тоже не разглашают. По слухам, съемки нового сезона популярного комедийного шоу "Прожекторпэрисхилтон" до сих пор не начались. Возможно, Сергей Светлаков все-таки появится в кадре с Гариком Мартиросяном, Александром Цекало и Иваном Ургантом.

НС

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