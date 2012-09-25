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25 сентября 2012, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vidomosti-ua.com

Некоторое время назад у солистки группы "ВИА Гра" Санты Димопулос состоялась шикарная свадьба в Италии с украинским бизнесменом Владимиром Самсоненко. И сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем.

А бывший гражданский супруг Санты украинский шоумен Андрей Джеджула подал на певицу в суд за похищение их совместного ребенка Даниэля. Он утверждает, что бывшая супруга с самого начала их разрыва ограничила общение отца с мальчиком, а недавно и вовсе увезла сына за границу без согласия отца.



Адвокат шоумена заявляет, что Димопулос нарушила закон, увезя сына заграницу без разрешения отца. Санта Димопулос подделала нотариально заверенное разрешение отца на выезд ребенка.



«Если человек совершает подделку разрешения на вывоз ребенка, на границе нет возможности пресечь вывоз этого ребенка за границу. Но я не думала, что известный человек, певица группы "ВИА Гра" поступит так. По моему мнению, это мажорный беспредел! Мы обратились с заявлением в милицию. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела…", сказала адвокат, сообщает zvezdi.ru.



"Если у нас не получается договориться, значит, я буду встречаться с ним по графику. Заявление в опекунский совет я уже подал", сообщил Андрей.



Сама Санта Димопулос пока никак не отреагировала на обвинения бывшего мужа.



