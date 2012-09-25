Юрий Шатунов решил вернуться на родину (ВИДЕО)

В Москве 28 сентября состоится грандиозный сольный концерт Юрия Шатунова «Я верю. Новое и лучшее». С этого шоу начнется тур бывшего участника знаменитой группы «Ласковый май» по России.

Концерт не обойдется без известных хитов Юрия Шатунова – будут исполнены легендарные песни «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Детство» и многие другие хиты, прозвучат песни из нового Альбома «Я верю», сообщает eg.ru. В Москве певец не выступал уже много лет .

- Я очень люблю Россию, - сказал Юрий. – И с удовольствием всегда возвращаюсь сюда на гастроли и даже здесь записываю новые треки. Я думаю, скоро может быть, даже и совсем вернусь в Россию.





Юрий Шатунов живёт в городе Мюнхен (Германия). Каждое лето бывает в собственном пятиэтажном коттедже в Сочи.