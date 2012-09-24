Екатерина Варнава даже не планировала покорять шоу-бизнес (ФОТО, ВИДЕО)

Звезда телешоу Comedy Woman Екатерина Варнава недавно рассказала, что всегда хотела быть юристом, а покорять шоу-бизнес даже не планировала, так как мешали ее некоторые комплексы.

Звезда, наконец, решила переехать и жить отдельно от родителей. На это 27-летняя актриса пошла ради своего возлюбленного. Кто он, героиня телешоу не признается.

Екатерина не верит в любовь с первого взгляда и уверена в том, что чувства необходимо проверять временем. Также девушка считает, что отношения должны быть построены на взаимном доверии, влюбленным нужно уступать друг другу иначе даже самые крепкие пары распадутся, пишет zvezdi.ru.



Примечательно, что молодой человек Екатерины никакого отношения к телевидению и шоу-бизнесу не имеет. Более того, до встречи с Екатериной он ни разу не видел шоу Comedy Woman на ТНТ.

А до этого у звезды Comedy Woman были отношения с несвободным мужчиной. После романа с женатым и роли любовницы Катя Варнава поняла, что такие отношения не для нее.

Екатерина Владимировна Варнава родилась в семье военного 9 декабря 1984 года. Сразу после рождения семья отправилась на постоянное место жительства в Германию, куда откомандировали папу девушки. В Россию Катя вернулась только в возрасте семи лет.



С раннего детства Екатерина Варнава занималась бальными танцами. Родители были уверены, что дочку как танцовщицу ждет большое будущее. Да и сама девочка уже видела себя в этом виде спорта профессионалом. Однако, в подростковом возрасте Варнава начинает стремительно расти и переростает всех партнеров по танцам (сейчас рост артистки один метр 81 сантиметр, а вес 63 килограмма). Начались проблемы с поиском подходящей кандидатуры. Когда партнер все-таки нашелся, Екатерине пришлось завязать с бальными танцами из-за травмы – на тренировке 14-летняя девочка упала и повредила спину до смещения позвоночных дисков.



Высшее образование по специальности «Юриспруденция» Катя получила на гуманитарном факультете МИСиС.

В 2003 году Екатерина Варнава, еще в статусе студентки, стала выступать за команду КВН «Свои секреты», а с 2005 года играет в постоянном составе за «Сборную Малых Народов».



Широкую популярность Екатерине Варнава принесло участие в чисто женском юмористическом шоу «Comedy Woman». На сцену она выходит в образе секс-символа, а так же занимается хореографией участниц и постановкой номеров.











