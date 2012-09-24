Заигрывать с народом "как-то по-хорошему" посоветовал в понедельник композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в прямом эфире радиостанции "Маяк", делясь своими впечатлениями от проекта "Битва хоров" на телеканале "Россия1".



"Я думал, что мне, в принципе, все равно, когда вылетать с хором. Но я думал, если по-человечески... Первому, конечно, вообще как-то некрасиво. Пацаны не поймут. Мне кажется, первому было совсем тяжело. Мне жалко Максим", - заявил Дробыш. Сам продюсер работает на проекте с хором из Новосибирска. "Мы дали из Лепса: "Я тебе не верю", и когда хор так: "Ты - сон вчерашний... " И так прям, думаю: "Ну, все! Сегодня не вылетим". Тут, мне кажется, как-то нужно заигрывать с народом по-хорошему. То есть чтобы народ видел, что старания... Понимаете? Вот поет Лепс, потеет. Он, может быть, потеет, потому что он себя чувствует неважно. А народ говорит: "Вот красавец! Вот он потеет", - рассказал Дробыш о вчерашнем выступлении своих подопечных.



Напомним, что вчера из проекта "Битва хоров" выбыл хор из Нижнего Новгорода под творческим руководством певицы Максим.