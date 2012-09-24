Дело Валерия Меладзе закрыто московским судом

Мировой суд Пресненского района Москвы прекратил производство по делу о якобы имевшем место избиении журналистки Евгении Гусевой певцом Валерием Меладзе. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Нина Юркова.

По ее словам, судопроизводство прекращено в связи с тем, что ранее правоохранительные органы уже отказались возбудить уголовное дело по факту инцидента между журналисткой и певцом, сообщает РИА Новости.

Ранее «АН» писали: неожиданно, спустя год, когда этот скандал благополучно забыли, история получила продолжение.



