Солистка девичьего трио «Фабрика» Катя Ли разработала коллекцию модной одежды «Klee». Сама она назвала ее «супергеройской», одеждой для смелых. На днях состоится ее презентация.

Девушка занимается дизайном одежды со школьной скамьи и все концертные наряды «Фабрики» , что знают далеко не все, Катя придумывает сама.



Впервые широкой публике свои модели девушка представила в прошлом году в рамках финала «Конкурса молодых дизайнеров» на неделе моды «Mercedes-Benz Fashion Week».



Презентация коллекции Klee от «фабрикантки» состоится в Арма Music Hall 27 сентября. Говорят, зрителей ждет эффектный показ со световыми, звуковыми эффектами и шоу с участием акробатов и передвигающихся конструкций.



