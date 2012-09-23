Бывший охранник Николаса Кейджа подал иск в суд

Экс-телохранитель Николаса Кейджа, одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, требует от известного голливудского актера 115 тысяч долларов в качестве компенсации за увольнение с работы без объяснения причин.

Ричард Брун подал иск в суд калифорнийского округа Оранж, обвинив Кейджа в несправедливом увольнении. По словам Бруна, он был принят на работу в сентябре 2011 года, но уже через две недели ее потерял, не получив обещанный гонорар.



