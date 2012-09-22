В Германии на автограф-сессии группы One Direc пострадали 60 человек
22 сентября 2012, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
В немецком Кёльне в субботу более 60 человек получили травмы различной степени тяжести в давке на автограф-сессии англо-ирландской поп-группы One Direction. По словам полицейских, на мероприятие вместо ожидаемых 800 человек пришли почти пять тысяч, в основном это были подростки.
В результате организаторы не смогли обеспечить должный порядок и предотвратить давку.
Согласно информации ИТАР-ТАСС жизнь пострадавших вне опасности, большинство отделались ушибами. После медосмотра многие из них остались в очереди, чтобы получить росписи своих кумиров.