Бред Питт снялся в рекламе знаменитых французских духов (ФОТО)

Известный актер Бред Питт снялся в рекламе знаменитого женского аромата. Известная марка духов Canel №5 решила провести рекламную кампанию, по концепции которой представлять парфюм должен мужчина.



Первые фото духов и актера уже размещены в Интернете, сообщает zvezdi.ru. Возможно, за таким рекламным шагом со съемками звезды Голливуда, примерного отца пятерых детей и гражданского мужа Анджелины Джоли, последует следующий: появится мужская версия знаменитых духов Canel №5.











