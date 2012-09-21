Лондонский дом Pink Floyd ушел с молотка на аукционе

В Лондоне за 1 млн 200 тысяч фунтов на аукционе был продан дом группы Pink Floyd. Покупателем выступила сингапурская предпринимательница Шиван Исваран, которая сообщила, что не является поклонником творчества музыкантов и даже никогда не посещала объект недвижимости.

Исваран также приобрела дом по соседству за аналогичную сумму, передает Би-Би-Си.



Музыканты Pink Floyd проживали в доме на севере Лондона в 1960-е годы. Предыдущим владельцем был электрик Майк Леонард, который сдавал дом музыкантам и был другом участников группы.



Вместе с домом была продана коллекция музыкальных инструментов группы Pink Floyd. Исваран сообщила, что может выставить часть предметов интерьера на онлайн-аукцион eBay.