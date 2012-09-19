Натуральность груди Семенович доказана

Анна Семенович провела две недели на Крите в компании самых близких для певицы людей. В прошлом году певица впервые побывала в этой стране на съемках и просто влюбилась в красоту здешних мест.

« Здесь вся моя семья,- рассказала Анна. - Мама Татьяна Дмитриевна, папа Григорий Тимофеевич, брат Кирилл и его девушка Наташа. Мы стоим около древнего дерева, которому более 2500 лет».









Обратите внимание на маму певицы: становится очевидно, что все споры о ненатуральности груди Ани – просто надуманны!









Пышный бюст артистка явно унаследовала от матери: Татьяна Дмитриевна – женщина выдающихся форм, которые заметно превосходят по размеру даже знаменитые прелести ее дочери, пишет eg.ru.













Фото из личного архива Анны СЕМЕНОВИЧ