Михаил Шуфутинский: мы теряем настоящую крымскую атмосферу (ВИДЕО)

Известный российский исполнитель Михаил Шуфутинский до концерта в Симферополе 17 сентября рассказал, что ностальгирует по прошлой крымской атмосфере, "которую мы, к сожалению, теряем".

В этом он признался в интервью Черноморской телерадиокомпании, и расказал, что послужило поводом для написания популярной композиции певца «Крым».



«Конечно, эта песня связана с моими воспоминаниями о Крыме. Хотя, в общем, песню пишет поэт, композитор. И так случилось, что поэт Константин АРСЕНЬЕВ и композитор ЗУБКОВ, и я, у нас оказались общие воспоминания о Крыме. И это все выразилось в стихах этой песни, в ней все отображено, даже перечислять все это не стоит, потому что там очень романтическая, настоящая крымская атмосфера, к которой мы привыкли и которую мы, к сожалению, теряем. И эта ностальгия каким-то образом остается, сейчас ощущение немного другое», - сказал Шуфутинский, сообщают «Аргументы недели-Крым».



Отвечая на вопрос, отдыхает ли певец в Крыму или бывает на полуострове на гастролях, он посетовал: «Отдыхать вообще приходится редко. Больше бываю на гастролях. К сожалению, в Симферополе, как мы выяснили с директором театра, я был 13 лет назад. Я несколько раз выступал в Ялте, в других городах, так что в Симферополе, считай, в первый раз».

Он также сообщил, что после выступления в Симферополе едет в Грецию на фестиваль «Бархатный шансон», а затем – в тур по России.





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