Филипп Киркоров решил подсластить жизнь Алены Водонаевой

Ведущая реалити-шоу «КАНИКУЛЫ В МЕКСИКЕ»-2 на MTV уже не раз жаловалась на свою трудную жизнь на мексиканской съемочной площадке. Филипп Киркоров решил ей помочь. В Мексику отправляется "сладкая" посылка.



Алене Водонаевой уже давно не живется в Мексике спокойно. Ей постоянно чего-то не хватает, ведущая часто впадает в депрессию, как сама призналась в Твиттере - "психически нестабильна". То она устает от мексиканской кухни и начинает мечтать о шпротах, гречке и черном хлебе, то тратит целую ночь, чтобы срочно купить через Интернет туфли за 5000 Евро, то устраивает онлайн-истерику Дмитрию Нагиеву, который позволил себе усомниться в ее профессионализме как телеведущей…



Последнее разочарование Алене принесла мексиканская таможня, задержавшая посылку с трусами, которые долго летели к ней через океан, сообщает MTV Россия. На что Водонаева отреагировала довольно странно: ей захотелось боли!

«Хочется боли. Татуировки - это своеобразный ритуал... На запястье больно! Но на сердце больней. Поэтому хотелось боли», - написала Алена у себя в Твиттере.



Филипп Киркоров, который, кстати, недавно побывал в гостях у Алены и засветился в «КАНИКУЛАХ В МЕКСИКЕ»-2, не смог остаться равнодушным.



Чтобы поднять Алене настроение, певец решил отправить ей посылку с конфетами «Коровка» и купил их аж целый килограмм. Почетную обязанность отправить сладкий подарок в Мексику Киркоров возложил на сотрудников MTV.



Конфеты отправятся в Мексику в ближайшее время. Вместе с теми столь желанными шпротами, гречкой и черным хлебом, собранными для Алены ее поклонниками.











