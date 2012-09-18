Ведущая популярного реалити-шоу «Каникулы в Месксике» Алена Водонаева частенько стала пугать читателей ее Твиттера странными откровениями. Вчера, например, она призналась в том, что психически нестабильна.

« Я очень разбросанный внутренне человек. Я мечтаю о принятии всего, что происходит со мной. Сейчас я очень одинока и психически нестабильна. Периодически со мной происходит кое- что страшное. Сейчас такой период вновь. Мне всегда нужен рядом человек, умеющий меня закрыть. Сейчас его нет», вот такая запись у теледивы в микроблоге.

Состояние Алены, действительно, пугает. Еще вчера она радовалась обновкам, купленным во время шопинга, восторгалась новой татуировкой, которую сделала в секретном салоне, а сегодня впала в депрессию. Примечательно, что психическая нестабильность проявляется именно так: частыми перепадами настроения, потерей интереса к жизни и даже желанием скорейшей смерти, сообщает uznayvse.ru.



Поклонники Алены Водонаевой по-настоящему беспокоятся, а она продолжает писать странные твиты, размещать пугающие фото.











Один из поклонников дал ей совет пить кефир, читать на ночь молитвы и принимать контрастный душ, на что Алена ответила:



« В Мексике нет кефира, не достаточно холодная вода по нашим меркам и я не хочу читать Отче Наш. У меня с ним свои разговоры».









