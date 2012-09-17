Алика Смехова осталась без любимой чернобурки - обокрали в аэропорту

Актрису Алику Смехову обокрали на гастролях в городе Благовещенск. Накидка из чернобурки исчезла прямо из чемодана в аэропорту. Смехова призвала в Твиттере: «Отдайте по-хорошему, а то будет плохо, заповедь помните».

Представители аэропорта сообщили, что пропажу шубы актриса обнаружила уже в гостинице, и администрация аэровокзала ответственности за это происшествие не несет. По данным ОМВД по Благовещенску, в полицию от Алики Смеховой поступило заявление о краже, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, передает «Уралинформбюро».

В Амурскую область Алика Смехова и ее знаменитый отец - актер Вениамин Смехов - отправились вместе, чтобы принять участие в фестивале «Амурская осень». Вениамин Смехов сожалеет, что такой хороший город и так неприветливо встретил его дочку. Он подтвердил, что накидка была не только любимым меховым украшением Алики, но частью сценического наряда.