Алла Пугачева сделала уникальный подарок своей фаворитке

Певица Ирсон Кудикова стала любимицей Аллы Пугачевой еще со времен «Фабрики звезд». Недавно Примадонна сделала своей фаворитке уникальный подарок.

Молодая исполнительница рассказала, что как-то пришла в гости к Алле Борисовне. Они разговаривали обо всем. И неожиданно Пугачева предложила Ирсон: «У меня есть потрясающие слова к песне». И отдала их Кудиковой, чтобы та написала музыку. Песня Алле Борисовне понравилась. Тогда решили снять и клип. Алла Борисовна и сама приняла в нем участие. Песня называется «Выстрел глазами».