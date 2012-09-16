Елена Ваенга уехала на свадьбу с мужчиной (ВИДЕО)

Певица Елена Ваенга растит маленького сынишку, а помогает ей бабушка. Артистка наслаждается воспитанием малыша, но позволяет себе и небольшие развлечения.

"Сижу, жду "своего" мужчину. И еду на свадьбу (на часик — другой). Жаль, человечка не взять… Мааааалюсенький. Прям жаль уходить. Бабушка — это, конечно, круто. Кстати, по поводу нескольких нянек. Ложь. Ни одной", — поделилась Ваенга на своем сайте. Замечательно, что есть бабушка, которой можно доверить такого кроху.

35-летняя певица Елена Ваенга, в условиях строжайшей тайны, 10 августа родила первенца в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Исполнительница назвала сына Иваном. Продюсер Ваенги и ее бывший муж Иван Матвиенко говорил, что даже он ничего не знал о таком радостном событии в жизни Елены.

Ваенга так и не говорит, кто отец ребенка. На своем сайте она поддразнила и написала, что отцом Ивана был Элвис Пресли. Елена Ваенга мечтает еще о детях.