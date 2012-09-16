У певицы Жасмин скоро будет третий ребенок?

Певица Жасмин - счастливая женщина. У нее любимый муж, двое детей - старший сын Миша и маленькая дочка Маргарита. Но не все было гладко на жизненном пути артистки. Концерты певицы проходили с аншлагом, популярность Жасмин набирала обороты, но в личной жизни были серьезные проблемы.

Первый супруг неоднократно избивал ее. Не вытерпев в очередной раз, Жасмин решила развестись. Молдавский миллионер Илан Шор давно наблюдал за творчеством певицы. Ему нравилась эта женщина. И вот свадьба состоялась. Любовь творит чудеса. Жасмин счастлива. А в марте она подарила молодому мужу дочку. Для Илана это первый ребенок.

Супруг Жасмин хорошо ладит с ее сыном. И Миша очень любит сестричку. Но певица вместе с супругом мечтают о большой семье, они уже подумывают о рождении третьего ребенка.