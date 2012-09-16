Лолита даже на концерте вспомнила полет со стерхами

Певица Лолита Милявская на концерте в Симферополе отметила со сцены, что не так просто гонять журавлей. И вот почему артистка вспомнила полет российского президента со стерхами.

На концерте звезда шоу-бизнеса пригласила на сцену молодого человека, который должен был сделать предложение своей девушке. Но после нескольких активных призывов артистки никто так и не появился.

Лолита рассказала, что ранее на ее электронный адрес пришло письмо из Крыма от поклонника, который попросил ее посодействовать в том, чтобы на симферопольском выступлении певицы он смог со сцены публично предложить своей девушке руку и сердце. На многочисленные вопросы крымчанина, как именно это произойдет, она пояснила: «Я вас вызову».

Певица торжественно пригласила автора письма на сцену, в зале зажгли свет, но даже через несколько минут никто из зрителей не откликнулся, сообщает «АН – Крым».

«Нашелся идиот, который подумал, что это также весело, как президент России, гоняющий журавлей», - сделала вывод Лолита, добавив, что, «может, его девочки не интересуют», имея ввиду автора письма.

Лолита даже искренне расстроилась. Тогда певица предложила тост, отпив из бутылки с минеральной водой: «Нужно сказать человеку, который находится слева или справа от вас, неважно: я жизнь отдам за тебя».

Затем она передала бутылку в зал, призывая выпить из нее, поддержав тост. Несколько зрителей выпили минеральной воды и вернули бутылку Лолите.

«Я ничем не болею, у меня все прививки», - заверила певица.