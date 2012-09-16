Американский двойник Аллы Пугачевой задержана полицией

Полиция США задержала голливудскую актрису Салли Стразерс, малоизвестную в нашей стране. Но теперь она может обрести популярность и в России. Оказалось, она вылитая Алла Пугачева.



64-летняя Стразерс управляла своим автомобилем в нетрезвом виде. Салли Стратчерс отделалась штрафом 160 долларов, однако замять дело не удалось. В итоге 14 декабря ей придется явиться в суд, чтобы ответить перед законом. Говорят, что актрисе грозят штраф 500 долларов и 90 дней лишения прав. Об угрозе тюремного заключения не сообщается.

Отметим, что Салли Стразерс едва ли не впервые оказывается в центре внимания прессы – ни одна из ее ролей, в том числе в сериале «Все в семье», за который она получила две премии «Эмми», не приносила ей и толики такой славы. А теперь и Интернет заполонили фотографии, сравнивающие двух актрис. Особо въедливые пришли к выводу, что артисток, помимо внешности и примерно одного возраста, роднит еще и любовь к эпатажным одеждам и поведению.





