Лолита проводит на концертах «магические» ритуалы (ВИДЕО)

Певица Лолита Милявская устроила прямо на концерте «магический» ритуал. В Симферополе в Украинском музыкальном театре российская поп-звезда нарисовала на своей ладони глаз, потом такой же - на руке у одного из зрителей.

Дав ему фломастер, певица попросила поклонника пройти по залу и нарисовать такой же глаз на ладони у каждого желающего. «У кого нарисуют, тот поднимется», - заверила она. После этого в песню «Не твое дело» она включила строчку: «Хэппи-энд у всех, кто в этом зале, получится».

В течение всего концерта певица предлагала зрителям активно подпевать ей. «Как в караоке», - пояснила Лолита, отметив, что по ее мнению, это лучшее расслабление. Она даже показала «Танец маленьких утят» и севастопольский «Танец моряка» на сцене. Несколько человек в зрительном зале с радостью поддержали любимую певицу.

Во время исполнения одной из песен Лолита попросила всех встать и подпевать ей, танцуя. В этот раз с мест встали абсолютно все зрители.

А еще Лолита курила прямо на сцене. Певица объявила, что ее концерт пройдет без антракта, поэтому курить ей придется во время выступления, сообщили «Аргументы недели – Крым».

Лолита с сочувствием отнеслась к курящим, кому пришлось терпеть пока закончится концерт. Таких оказалось около 13 человек.

Тогда артистка «без комплексов» предложила своим поклонникам затянуться от ее сигареты прямо во время выступления.

Сидящий во втором ряду молодой человек принял предложение Лолиты, дважды затянувшись от ее тонкой сигареты.

В финале концерта после композиции «Фетиш» певица призналась зрителем, что ее фетиш – это они.