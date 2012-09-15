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Мужчин Анфисы Чеховой в Греции терзают разные желания (ФОТО)

15 сентября 2012, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчин Анфисы Чеховой в Греции терзают разные желания (ФОТО)
фото с сайта infocafe.ru

Популярная телеведущая Анфиса Чехова с семьей сейчас отдыхает  в Греции. Ее супругу от скуки приходят в голову довольно агрессивные желания, о чем Гурам Баблишвили и пишет в своем микроблоге.

"Хочется напиться в баре, перейти в соседний бар и подраться в массовой драке... Потом вернуться и продолжить питиё с расквашенным рылом...". Возможно, жара так действует: в Греции сейчас около сорока.

Мужчин Анфисы Чеховой в Греции терзают разные желания (ФОТО)


А сынишке  Анфисы и Гурамавсе нравится, он всем явно доволен. Как пишет Анфиса Чехова, Соломон Гурамович уже сам держит бутылочку молока и прекрасно прибавляет в весе.

Мужчин Анфисы Чеховой в Греции терзают разные желания (ФОТО)

Сама Анфиса выглядит великолепно. Ни беременность, ни роды не повлияли на ее внешность и знаменитый бюст. Правда, сегодня и она заскучала: «На нашем полуострове уже второй день гроза! Молнии, гром, проливной дождь. В отеле скучно, магазины закрыты. Чем заняться?», последняя на этот час запись в Твиттере Анфисы.

Мужчин Анфисы Чеховой в Греции терзают разные желания (ФОТО)

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