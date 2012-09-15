У Леди Гага навечно поселился ангел на голове (ФОТО)

Американская эпатажная певица, музыкант, сочинительница Леди Гага на этот раз удивила публику тем, что выбрила волосы на затылке. Ей понадобилось свободное пространство для ангела.



Певица, славящаяся своей любовью к татуировкам, решила наколоть маленького ангела на затылке.









« Мне очень нравятся татуировки, - пояснила Леди Гага. – Это очень красиво, особенно на девушке. Правда, я считаю, что рисунки на теле любого человека должны быть добрые! Не понимаю, зачем люди делают что-то злое на себе».

Татуировку Гага разрабатывала сама вместе с любимым дизайнером и стилистами, сообщает eg.ru.



