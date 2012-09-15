Аллу Пугачеву расстроил поступок американского миллиардера

У звезды шоу бизнеса, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой была роскошная квартира на фешенебельном курорте «Солнечные острова» в Майами в одном из 28-этажных небоскребов.

В апартаментах семь комнат: две спальни, гостиная, столовая, кухня, рабочий кабинет, гардеробная, два санузла, джакузи. Из окон квартиры открывался великолепный вид на океан, это стало основной причиной, по которой Примадонна остановила свой выбор на этом небоскребе.



Было время, когда певица с удовольствием здесь отдыхала, часто гуляла без грима, ездила на небольшом лимузине, раздавая автографы. Но ничто не бывает вечно - миллиардер Дональд Трамп снес старые постройки позапрошлого века и стал строить небоскреб, испортив Пугачевой весь вид из окон от пола до потолка. Это очень расстроило Аллу Борисовну, и она разлюбила приезжать на отдых в Штаты.



А потом курорт обрушились сильнейшие ураганы. Во время последнего здесь было разрушено несколько жилых домов. Как женщина мудрая, Алла решила продать квартиру. Покупатель нашелся быстро – флоридский бизнесмен приобрел имущество звезды русской эстрады, даже не зная ее имени, сообщает sobesednik.ru.

По слухам, Алла Борисовна приобрела свой таунхаус за 650 тысяч долларов, а продала за миллион.



