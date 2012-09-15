Титул Miss Supranational-2012 завоевала Катя Бурая из Беларуси

Победительницей международного конкурса красоты Miss Supranational-2012 стала Екатерина Бурая из Белоруссии. Конкурс состоялся в пятницу в польской столице Варшаве. Всего в конкурсе участвовали представительницы 53-х стран.

20 красавиц вышли в полуфинал. Второе место на Miss Supranational-2012 досталось Нантхаван Ваннасутха из Таиланда. Третье присудили Михаэле Дигловой из Чехии. Вице-мисс также признаны девушки из Филиппин и Эквадора.

Специальные награды конкурса: Мисс Элегантность получила Кармен Фернандес из Португалии, Мисс Дружба - Эстер Шатипамба из Намибии, Мисс Фотогеничность - Михаэла Диглва из Чехии, Мисс Сент-Джордж - Лай Хуонг Тао из Вьетнама, Мисс Топ-Модель - Кэти Старк. Своим таланом на конкурсе красоты поразила Юлия Прокопенко из Дании.

Титул Miss Supranational-Африка завоевала Мишель Гиден-Хьюс из ЮАР. Самой красивой девушкой обеих Америк стала Элисса Эстрада из Панамы, Азии - Лай Хуонг Тао из Вьетнама. Первой красавицей Европы признали Юлию Прокопенко из Дании.

Россиянки участия в конкурсе не принимали.