Назвали самую нарядную и стильную женщину мира

Звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу признана самой красиво одетой и стильной среди других звезд мирового шоу-бизнеса.

Журнал People выбирал самых модных девушек благодаря читательскому голосованию, блогерам, мнению редакции, избранных знаменитостей и модных критиков.

39-летняя актриса - жена фронтмена Coldplay и мать двоих детей - была безупречна во всем.

В ТОП-10 самых стильных медийных персон на второй позиции оказалась супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон . На третьем месте – Эмма Стоун, сообщает starslife.ru.

В список красиво одетых женщин вошли сестры Кардашьян, Миранда Керр, Риз Уизерспун, Рианна, Диана Крюгер и Дженнифер Лоуренс.