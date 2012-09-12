Хайди Клум рассказала о своих отношениях с телохранителем

Развод немецкой модели Хайди Клум и британского певца Сила проходит, видимо, не так гармонично, как об этом сообщалось ранее. В одном из ток-шоу Клум прервала своё молчание и рассказала об отношениях со своим телохранителем, - пишет немецкая газета «Bild».

«Он – прекрасный человек. Мы узнаём друг друга с совершенно новых сторон. Я не знаю, как это всё будет развиваться и куда приведёт», - ответила Клум на вопрос ведущий о том, есть ли у нее отношения со своим телохранителем.

О своем бывшем муже Хайди говорит: «Я не знаю, являемся ли мы действительно хорошими друзьями… Мы встречаемся и общаемся по поводу наших детей. Т.е. можно сказать, что всё ок!».