Хайди Клум рассказала о своих отношениях с телохранителем
12 сентября 2012, 22:29 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
Развод немецкой модели Хайди Клум и британского певца Сила проходит, видимо, не так гармонично, как об этом сообщалось ранее. В одном из ток-шоу Клум прервала своё молчание и рассказала об отношениях со своим телохранителем, - пишет немецкая газета «Bild».
«Он – прекрасный человек. Мы узнаём друг друга с совершенно новых сторон. Я не знаю, как это всё будет развиваться и куда приведёт», - ответила Клум на вопрос ведущий о том, есть ли у нее отношения со своим телохранителем.
О своем бывшем муже Хайди говорит: «Я не знаю, являемся ли мы действительно хорошими друзьями… Мы встречаемся и общаемся по поводу наших детей. Т.е. можно сказать, что всё ок!».