Свадьба шоумена Слепакова и юриста Карины прошла скромно

Свадьба певца, шоумена и сценариста программы «Наша Russia» состоялась в Испании в узком кругу родных и близких. Его избранница – скромная юная девушка Карина, не имеющая к шоу-бизнесу никакого отношения.

По словам друзей Семена, Карина - из очень порядочной семьи, по образованию – юрист, сообщает «КП».

«Их встреча была настоящей любовью с первого взгляда. Замечательная пара. Нам всем сразу стало понятно, что эти двое созданы друг для друга. Карина совсем юная, а Семен уже многое повидал в жизни, солидный продюсер, у которого даже нет свободной минуты на социальные сети! Для Карины самое главное в жизни - это муж, семья, будущие дети. Можно сказать, что Семену повезло, он встретил вторую половинку!», сказал друг семьи Слепакова.

Для 33-летнего шоумена это первый брак.

Семен Слепаков: Разговор мужа с женой