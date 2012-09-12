На днях певицу, обладательницу самых пышных форм отечественного шоу-бизнеса Анну Семенович и ее молодого человека застали в одном из московских ресторанов за интимным ужином.

Незнакомец преподнес Анне букет цветов. Весь вечер певица и ее спутник прибывали в весьма веселом настроении, много смеялись, явно наслаждаясь обществом друг друга. После ужина Анна вышла из ресторана в сопровождении незнакомца. На выходе Семенович была вынуждена дать комментарии, сообщает eg.ru

"Это не мой молодой человек, - пояснила Семенович. – Этот молодой человек выиграл конкурс «Ужин с Анной Семенович», то есть со мной. Вот я и выполняю условия".













фото с сайта eg.ru