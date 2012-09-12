Телебабушка Ирина Александровна Агибалова отдохнула в Турции и с новыми силами ринулась строить "Дом-2". Нервная система самой старшей участницы скандального реалити-шоу пришла в норму.

Напомним, Агибаловой было обидно получить на конкурсе "Человек года" звание в антиноминации "Лопух года".

Но уходить с проекта ИрСанна и не думает. Она и с отдыха умудрялась комментировать события в "Доме-2".

Вернувшись в понедельник в "Дом-2" Агибалова начала в своей колонке писать о том, что происходит на проекте и устраивать разоблачения.