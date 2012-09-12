Оксане Федоровой никак не удается похудеть после родов (ФОТО)

Первая красавица мира 2002 года телеведущая Оксана Федорова никак не может похудеть после родов. Оксана Федорова родила в марте сына и все свое время посвящает малышу. Красавица-телеведущая признавалась, что сейчас самое главное в ее жизни - маленький Федор.

Она кормит сыночка грудью и намерена кормить "до последней капли молока". Что только не делала Оксана Федорова чтобы вернуться к прежним параметрам «Мисс Вселенная-2002» - садилась на разные диеты, отказывала себе в еде после пяти часов вечера, занималась активно спортом и даже стала играть в гольф, пишут "Папарацци".

Но профессиональные диетологи считают, что молодым мамам нельзя после родов сразу резко садиться на диету. Сециалисты поясняют, что организм женщины после родов должен адаптироваться в течении трех-четырех месяцев и только тогда нужно начинать работать над своей фигурой.