Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили «кожаную» свадьбу

Продюсер Яна Рудковская и выдающийся российский фигурист Евгений Плющенко отмечают «кожаную» свадьбу. Три года назад они поженились. «Сегодня ровно 3 года, как мы с Евгением Плющенко поженились! У нас сегодня «кожаная» свадьба!)» — написала Яна в своем микроблоге в Твиттере.

Сейчас Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут пополнения в своей семье. Они очень мечтали об общем ребенке.Говорят, у них будет мальчик. Недавно Яна поделилась: «Сегодня впервые чувствовала шевеления малыша!) Это все-таки невероятно приятно, чувствую, что им был исполнен как минимум тройной тулуп!))».