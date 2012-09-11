Илье Резнику стало плохо после записи шоу Малахова

Поэту-песеннику Илье Резнику стало плохо с сердцем после записи передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" накануне вечером. Он сейчас дома, у него сильно подскочило давление.

Резник долго отказывался от участия в съемках данной передачи. Однако после уговоров редакторов ток-шоу о том, что подача темы будет исключительно позитивной, 74-летний поэт записал для программы видеокомментарий, предоставил домашний фото- и видеоархив.



«Но все произошло как всегда: его бывшая жена Мунира, Любовь Успенская и другие негативно настроенные гости распространяли недостоверные сведения о нем. Он обо всем этом узнал, и ему стало плохо. До сих пор самочувствие у него не очень хорошее", - рассказал адвокат композитора Сергей Жорин.



Супруга поэта-песенника вызвала домашнего врача, который диагностировал сердечный приступ, от госпитализации артист отказался.



Когда Резнику станет лучше, он примет решение о подаче иска в суд. "Сейчас главное - чтобы Илья Рахмиэлевич поправился. А потом, когда передача выйдет, будем принимать решение в зависимости от того, что будет подано в эфир, обращаться либо не обращаться в суд. Резник - неконфликтный человек", - подчеркнул адвокат.



Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов не верит в то, что Илье Резнику стало плохо после съемок программы. Малахов считает, что Резник «играет на чувствах», чтобы программа не вышла в эфир. Ведущий передачи не уверен, что у поэта-песенника случился сердечный приступ. Иначе бы Резника госпитализировали, сообщил Малахов «Русской службе новостей». Но вместо этого Резник лечится дома под наблюдением личного врача.



