Владимир КУЗЬМИН и группа «Динамик» отмечают юбилей

7 октября в Московском международном Доме музыки состоится уникальный концерт, посвященный 30-ти летию рок-группы «Динамик», во главе которой с 1982 года стоит легендарный певец и композитор Владимир Кузьмин.



С самого начала своего творческого пути группа «Динамик» приобрела огромную популярность в нашей стране. В 1983 году она была признана музыкальной общественностью лучшим ансамблем, оставив позади таких представителей отечественного рока как «Машина времени», «Аквариум», «Земляне», «Круиз». В начале 90х годов Владимир Кузьмин и «Динамик» уезжают в Калифорнию и записывают 2 англоязычных альбома. В конце 1992 года певец возвращается в Россию и набирает новый состав музыкантов, так как почти все участники рок-группы остались в США. Жизнь преподносила коллективу разные сюрпризы, но одно всегда оставалось неизменным – высочайший профессионализм музыкантов, резко отличающий их от многих других групп. Музыка и тексты песен, затрагивающие души людей, независимо от их возраста и социального статуса, обеспечили миллионы верных поклонников, любовь и преданность которых сопровождают творчество Владимира Кузьмина и группы «Динамик» на протяжении вот уже 30-ти лет.



В концерте прозвучат ставшие поистине культовыми композиции из альбомов "Динамик" и "Динамик-2" ( 1 отделение), изданных в дебютном 1982 году, а также лучшие хиты из нынешней афиши активно гастролирующей группы (2-е отделение).



Многие из песен, включенных в праздничную программу, не звучали со сцены уже более четверти века. Поздравить рок-группу с грандиозным юбилеем придут друзья и коллеги - известные музыканты страны. "Приятным сюрпризом для всех почитателей Владимира Кузьмина будет встреча с музыкантами, в разные годы входившими в состав группы Динамик.



В концерте примут участие: Александр (Бах) Бахурец, Сергей Тяжин, Юрий Китаев, Александр Степаненко, Александр Горячев, Александр Кузьмин (Телегин) и другие".



