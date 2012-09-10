Актриса Блейк Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса

На свадебном торжестве 25-летней Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, отношения которых длятся около года, выступала её близкая подруга — солистка популярной группы Florence and the Machine Флоранс Уэлш.

Актёры познакомились на съемках картины «Зелёный фонарь», до этого Райан был женат на актрисе Скарлетт Йоханссон, а Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо.

Актриса Блейк Лайвли известна по роли Серены ван дер Вудсен в молодежном сериале "Сплетница".