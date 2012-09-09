Телебабушка Ирина Агибалова - участница реалити-шоу "Дом-2" - тщательно готовилась к отдыху. В Турции она сфотографировалась на яхте.

Фото ИрСанны попали в Интернет. Говорят, над телом самой возрастной участницы проекта поработали пластические хирурги. Жизнь в "Доме-2" кипит и без Ирины Александровны. Но она в гуще всех событий. Сейчас там объявлен конкурс, за победу в котором обещают дом в Подмосковье.







