Певица Виктория Морозова родила актеру Антону Макарскому первенца

Певица Виктория Морозова и актер Антон Макарский в воскресенье, 9 сентября, впервые стали родителями. Вика родила девочку в Израиле. Дочурка Машенька появилась на свет в одной из клиник Иерусалима.

Десять лет супруги мечтали о ребенке. Виктории даже сон приснился, что она родила девочку и назвали ее Марией.

Как только Макарский и Морозова узнали, что в их семье наконец будет ребенок, приняли решение, что Вика во время беременности должна жить в Израиле. Антон Макарский очень волновался и заранее специально прилетел в Иерусалим, чтобы успеть увидеть появление на свет своего ребенка.

Молодой отец рассказал, что любимая жена подарила ему 3 килограмма абсолютного счастья. По словам Антона, рост новорожденных в Израиле измерять не принято. По словам звезды мюзиклов, Виктория чувствует себя отлично.