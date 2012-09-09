Певица Виктория Морозова родила актеру Антону Макарскому первенца
9 сентября 2012, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Виктория Морозова и актер Антон Макарский в воскресенье, 9 сентября, впервые стали родителями. Вика родила девочку в Израиле. Дочурка Машенька появилась на свет в одной из клиник Иерусалима.
Десять лет супруги мечтали о ребенке. Виктории даже сон приснился, что она родила девочку и назвали ее Марией.
Как только Макарский и Морозова узнали, что в их семье наконец будет ребенок, приняли решение, что Вика во время беременности должна жить в Израиле. Антон Макарский очень волновался и заранее специально прилетел в Иерусалим, чтобы успеть увидеть появление на свет своего ребенка.
Молодой отец рассказал, что любимая жена подарила ему 3 килограмма абсолютного счастья. По словам Антона, рост новорожденных в Израиле измерять не принято. По словам звезды мюзиклов, Виктория чувствует себя отлично.