Второй день «Восточного базара» закончился трагедией для одной из участниц ВИДЕО

Во второй день международного песенного конкурса «Восточный базар» одна из претенденток на победу от Крыма Виктория Иванова исполняла песню, в ходе которой должна была танцевать на сцене.

При этом важно это было делать на высоченных каблуках.

Как рассказала сама Виктория корреспонденту «Аргументов недели – Крым» в телефонной беседе, в какой-то момент нога ее на 15-сантиметровом каблуке подвернулась, но она устояла, сохранив равновесие. При этом боль в ноге, по словам Виктории, была чудовищной.

Она «доплясала» номер до конца и лишь выйдя за кулисы, почувствовала себя плохо. Врач констатировал сильнейший вывих и настоятельно рекомендовал конкурсантке обратиться в больницу, предполагая, что может начаться отек.

Виктория считает это трагедией для себя, так как намеревалась победить в «Восточном базаре», имея, по ее словам, высокую степень вероятности победы.

Восьмой международный песенный фестиваль «Восточный базар» начался 7 сентября в Ялте.

