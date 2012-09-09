Гулькиной авиакомпании практически сорвали гастроли (ВИДЕО)

Российская популярная певица Наталия Гулькина не так давно серьезно потрепала себе нервы, ведя переговоры с авиакомпаниями о пропавшем багаже со всеми костюмами ее балета накануне гастролей.

Певица со своим балетом «Звезды» вылетела из Москвы в Самару, чтобы выступить на концерте в Ульяновске. В этот-то момент все и началось: пропали все концертные костюмы балета.

« Для танцоров костюмы – это все! Без них просто невозможно сделать полноценное, яркое шоу!». Со словами Наталии не поспоришь.



Гулькина обрывала телефоны авиакомпании, но они не в силах были помочь, так как следующий рейс прилетал только поздно ночью, к финалу концерта.

Артисты балета, конечно, нашли выход из положения: обошли все модные магазины и торговые центры Ульяновска в поисках подходящих костюмов для выступления. Модные кроссовки, стильные костюмы и ярко красные галстуки удачно гармонировали с шоу-программой.



Самое интересное, что костюмы не смогли привезти ни в Ульяновск, ни на последующие гастроли в Санкт-Петербурге, сообщает eg.ru. Чемоданы грузили то в один самолет, то в другой, а рейсы то задерживали, то переносили. В результате вещи отыскались после окончания гастролей все в той же Москве.



«Мы еще несколько часов писали заявления с точным описанием сумок и их содержимого, чтобы вернуть свой багаж. К сожалению, за все дни наших переговоров и поисков ни один из сотрудников авиакомпании не принес даже извинения за неразбериху и практически сорванные гастроли!», - обижены артисты.



